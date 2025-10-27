L’eurodeputato FdI a LiveSicilia: “Coalizione unita e dialogo”

In un’intervista rilasciata a LiveSicilia, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Ruggero Razza interviene sulle tensioni interne al centrodestra siciliano, invitando a ritrovare equilibrio e unità. «Non credo ci siano problemi non affrontabili – afferma. Il termine da qui alla fine della legislatura è lungo e si sta facendo un lavoro positivo. Serve comunanza politica tra quadro nazionale e regionale per rendere più intensi i risultati già raggiunti».

L’ex assessore alla Sanità del governo Musumeci rivendica i progressi compiuti: «Abbiamo affrontato anni difficilissimi, tra pandemia e blocchi di spesa, ma oggi la Sicilia cresce, anche grazie a un contesto messo in ordine». Sull’attuale governo regionale Razza preferisce non esprimere giudizi: «Ho una formazione militare e sono nato in una caserma dei carabinieri: conosco il rispetto della gerarchia, si va avanti con metodi diversi, è legittimo che due personalità diverse abbiano priorità differenti».

Riguardo agli attriti nella coalizione, invita alla calma: «Abbiamo bisogno di normalità. Ci si incontra e si trovano soluzioni. Non siamo un partito unico, c’è una coalizione che vince insieme e che deve pacificarsi da malumori antichi». Quindi il passaggio sugli equilibri all’Ars: «C’è un buon rapporto tra parlamento e governo, grazie all’impegno di Gaetano Galvagno, che ha mostrato equilibrio e sinergia, nel rispetto di maggioranza e opposizione».

Razza conferma il ruolo trainante di FdI: «Fratelli d’Italia resta il partito guida, e voglio ringraziare Luca Sbardella per il suo impegno nel rivendicare il nostro ruolo: fare crescere la Sicilia». Sulle inchieste che lo hanno riguardato aggiunge: «Chi ha grandi responsabilità non deve avere il timore di essere giudicato. Io ho già avuto due provvedimenti definitivi: un’assoluzione della Corte dei Conti e un proscioglimento su richiesta della Procura. Sono molto sereno: il dolore più grande è stato per i miei familiari».

Focus su Bruxelles. «Sono concentrato sul mio ruolo in Europa, da componente delle commissioni su budget e salute e come presidente della delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb. Si discute nel merito, studiando i dossier, e c’è fiducia nel valore comune dell’Europa. L’Europa per la Sicilia è indispensabile, non solo per le risorse, ma per la nostra centralità nel Mediterraneo. Avremo un difficile negoziato su coesione e agricoltura: serve impegno, non distrazioni».

Parole chiave: Ruggero Razza, Fratelli d’Italia, Ars, centrodestra, Schifani, Gaetano Galvagno, Luca Sbardella, LiveSicilia, Sicilia, Bruxelles, Parlamento europeo