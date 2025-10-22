Pedara, arrestato 47enne con un chilo di marijuana e hashish in casa

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno scoperto nella casa di un 47enne un vero e proprio deposito di droga tra hashish, marijuana e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa delle verifiche dell’autorità giudiziaria.

PEDARA (Catania) – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei Comuni dell’hinterland etneo. I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato un uomo di 47 anni, residente nel comune etneo, con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di droga, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione è scattata alle 8:30 del mattino, dopo un’attività info-investigativa che aveva fatto emergere sospetti su un possibile giro di droga. I militari dell’Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo sostanze stupefacenti in diverse stanze della casa.

Durante l’ispezione della terrazza, i Carabinieri hanno individuato due piante di marijuana in avanzato stato di crescita, alte circa mezzo metro. Nella cucina, invece, è stato trovato un panetto di hashish da 100 grammi, nascosto in un cassetto.

La perquisizione si è poi estesa al garage, dove dietro uno scatolone i militari hanno scoperto una busta contenente quasi un chilo di marijuana, una mazzetta di banconote da 800 euro e diversi strumenti per il confezionamento delle dosi.

Sulla base degli elementi raccolti, il 47enne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per gli accertamenti di laboratorio.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

