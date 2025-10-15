Ortigia, il vino torna POP: la seconda edizione di Vinacria accende la Sicilia del gusto

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 15 Ottobre 2025 - 15:35

Due giorni di cultura, convivialità e identità. A Siracusa torna Vinacria – Ortigia Wine Fest: il 23 e 24 novembre produttori, sommelier e appassionati si incontrano all’Antico Mercato per celebrare il vino siciliano in chiave pop e inclusiva.

SIRACUSA – Il vino torna a essere un linguaggio universale, un racconto collettivo che unisce. Dopo il successo del debutto nel 2024, Vinacria – Ortigia Wine Fest torna con una seconda edizione ancora più ricca e visionaria. L’appuntamento è fissato per il 23 e 24 novembre 2025 all’Antico Mercato di Ortigia, nel cuore pulsante di Siracusa, dove produttori, esperti e viaggiatori del gusto si ritroveranno per vivere un’esperienza immersiva dedicata ai vini, agli oli e alle eccellenze enogastronomiche di Sicilia.

Ideato e organizzato da Giada Capriotti, presidente dell’Associazione Vinacria, in collaborazione con Kiube Studios, il festival è diventato in poco tempo un punto di riferimento per la cultura del vino e della convivialità. Dopo i numeri record del 2024 – oltre 2.500 presenze tra pubblico e operatori – la nuova edizione promette un salto di qualità con più di 80 produttori, tra vini, oli, distillati e distribuzioni nazionali e internazionali.

Quest’anno Vinacria sceglie un tema potente e simbolico: POP – come Popular, accessibile, autentico. L’obiettivo è chiaro: riportare il vino alla sua essenza più vera, quella di linguaggio universale, libero dalle barriere di élite e capace di parlare a tutti, soprattutto alle nuove generazioni. Il vino come espressione di socialità e cultura, come strumento di dialogo e appartenenza.

«Sono profondamente felice per questa seconda edizione di Vinacria, che registra una partecipazione ancora più ampia da parte dei produttori siciliani, con nuove aree dedicate anche a oli e spirits, e con il coinvolgimento di importanti realtà della distribuzione nazionale» afferma Giada Capriotti. «Un segnale forte arriva anche dal pubblico, sempre più curioso e consapevole. Per noi è la conferma di un progetto che mette al centro la condivisione, non la speculazione».

Ma Vinacria non è solo un salone del vino: è un progetto di marketing territoriale che trasforma Ortigia in una piattaforma culturale aperta, inclusiva, radicata nel territorio. Ristoratori, albergatori, scuole e associazioni partecipano a una rete che celebra l’identità siciliana attraverso il gusto. «È un nuovo modo di comunicare il vino – continua Capriotti – più semplice, ma mai banale. Prima del calice vengono le persone, e il valore del lavoro dei produttori deve essere raccontato e rispettato».

L’edizione 2025 porterà in scena una vera e propria festa diffusa: due giornate, una dedicata al pubblico e una agli operatori del settore. Domenica 23 novembre sarà aperta a tutti con banchi d’assaggio, talk e degustazioni guidate (biglietto €25, acquistabile su vinacriawinefest.it), mentre lunedì 24 novembre sarà riservato a buyer, distributori e stampa specializzata, per creare nuove occasioni di incontro e business.

Tra le novità, sei masterclass – cinque dedicate al vino e una all’olio extravergine – guidate da enologi, sommelier e comunicatori di livello nazionale e internazionale. Non mancherà la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Siracusa, coinvolti in percorsi formativi sul campo, a conferma della dimensione educativa e sociale del progetto.

Vinacria intreccia inoltre il linguaggio del gusto con quello dei valori civili: inclusione, parità, lotta alla violenza e al bullismo, promozione della pace e dell’educazione al bere consapevole. «Crediamo in una comunicazione circolare e responsabile – spiega Capriotti – che dia voce ai produttori e che unisca persone, comunità e territori».

Inserita nel calendario ufficiale della Regione Europea della Gastronomia 2025, la manifestazione conferma il suo ruolo strategico nella promozione del patrimonio enologico e culturale dell’isola. Tra i Main Sponsor dell’edizione 2025 figurano Enerklima, Palazzo Salomone e Cortile Spirito Santo, partner che condividono la filosofia di un progetto che vuole restituire al vino la sua anima pop: semplice, sincera, condivisa.

Due giorni per brindare alla Sicilia che cambia: un calice alla volta, una storia alla volta. Perché Vinacria non è solo un festival, ma un modo di vivere il vino come cultura, come esperienza, come atto d’amore verso la propria terra.

Ragusa, arrestato il presunto boss Stracquadaini

Redazione 15 Ottobre 2025 - 13:29
Concorso pubblico

Maxi avviso Asmel, ultimi giorni per candidarsi: scadenza il 15 ottobre

Redazione 15 Ottobre 2025 - 06:18

Finanziaria e incarichi, la partita politica che agita Palazzo d’Orléans

Redazione 15 Ottobre 2025 - 06:15

Catania, maxi operazione interforze: sequestrati scooter elettrici truccati e 150 chili di uva senza tracciabilità

Redazione 14 Ottobre 2025 - 20:09

Catania, 38enne arrestato per tentato furto in chiesa

Redazione 14 Ottobre 2025 - 16:40

Catania, Sudano replica a Trantino: «Scelte politiche, non interessi»

Redazione 14 Ottobre 2025 - 16:04

Ultimissime

Ortigia, il vino torna POP: la seconda edizione di Vinacria accende la Sicilia del gusto

Redazione 15 Ottobre 2025 - 15:35

Catania, via Cefaly 16: bene confiscato diventa Albergo Sociale

Redazione 15 Ottobre 2025 - 15:20

Ragusa, arrestato il presunto boss Stracquadaini

Redazione 15 Ottobre 2025 - 13:29

Sanità, sei in debito col fisco: alcune prestazioni NON sono più gratuite, devi versare 40€ su questo IBAN

Carolina Falco 15 Ottobre 2025 - 10:35

UFFICIALE AUTOSTRADE: questi veicoli non pagheranno il pedaggio fino al 2031 | Viaggiano gratis in tutta Europa

Carolina Falco 15 Ottobre 2025 - 07:35