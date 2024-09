Oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Ariete (21 marzo – 19 aprile): Energia in abbondanza per raggiungere i tuoi obiettivi. Usa il tuo entusiasmo per portare avanti i progetti, ma fai attenzione a non bruciare tutte le risorse.

Toro (20 aprile – 20 maggio): Settimana di riflessione. Prenditi del tempo per ricaricarti e rivalutare alcune decisioni recenti. Attenzione alle spese.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): Grande comunicazione in arrivo! Potresti stringere nuovi legami importanti, sia in ambito personale che lavorativo.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): Le relazioni sono al centro dei tuoi pensieri. Non temere di esprimere i tuoi sentimenti, ma cerca di ascoltare anche il punto di vista degli altri.

Leone (23 luglio – 22 agosto): Sei sotto i riflettori questa settimana! Approfitta di questa visibilità per far avanzare un progetto o una relazione, ma resta umile.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): Dedica attenzione ai dettagli in ambito lavorativo. È un buon momento per organizzare meglio il tuo ambiente, sia fisico che mentale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La tua stagione è iniziata e porta con sé nuove opportunità. Settimana favorevole per il romanticismo e per migliorare i rapporti sociali.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): Concentrati su te stesso e i tuoi bisogni. Un po’ di introspezione ti aiuterà a ricaricarti e a chiarire le tue priorità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): È il momento di espandere i tuoi orizzonti. Viaggi, studio o nuovi progetti saranno al centro della settimana.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): Il lavoro richiede la tua attenzione, ma non dimenticare di dedicare tempo alle persone care. Bilancia doveri e piaceri.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): Creatività in aumento. Trova modi innovativi per esprimerti e non aver paura di condividere le tue idee.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): È il momento di fare chiarezza nelle tue finanze e nella tua vita emotiva. Prenditi del tempo per pianificare il futuro.