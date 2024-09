Nuovo sistema di bigliettazione elettronica a Catania: AMTS lancia l’App “Smart Ticketing”

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania (AMTS) ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di bigliettazione elettronica, destinato a sostituire gradualmente i tradizionali biglietti cartacei. Questo cambiamento rappresenta un passo avanti significativo per il miglioramento del trasporto pubblico nella città di Catania.

Il fulcro del nuovo sistema è l’App **Amts Smart Ticketing**, già disponibile per il download e l’utilizzo. Attraverso questa applicazione, i cittadini possono acquistare diverse tipologie di biglietti: il “biglietto di corsa semplice”, al costo di 1 euro e valido per 90 minuti, l'”Alibus”, al prezzo di 4 euro e utilizzabile per 90 minuti sia sulla linea Alibus che su tutte le altre linee urbane, e il biglietto “intera giornata”, al costo di 2,50 euro, valido fino alla mezzanotte del giorno di acquisto.

Oltre alla possibilità di acquistare i biglietti tramite l’app, AMTS ha reso disponibili i titoli di viaggio presso oltre 100 rivenditori digitali, tra cui PuntoLis e Punti Lottomatica. Nel prossimo futuro, l’app consentirà anche la gestione degli abbonamenti, facilitando ulteriormente l’integrazione con il sistema di trasporto integrato di FCE.

Questo nuovo sistema punta a rendere il trasporto pubblico più accessibile, pratico e moderno, offrendo ai cittadini di Catania un’esperienza di viaggio più semplice e tecnologicamente avanzata.