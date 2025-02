Nuova stretta della Polizia di Stato per contrastare l’utilizzo del cellulare alla guida

La Polizia di Stato intensifica i controlli per arginare l’uso del telefono cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi. Nelle ultime ore, gli agenti della squadra volanti e moto-volanti della Questura di Catania hanno condotto un’operazione di monitoraggio mirata, individuando 13 automobilisti che, incuranti dei rischi, sono stati sorpresi con il cellulare in mano mentre guidavano per le vie della città.

A seguito dell’accertamento delle infrazioni, sono state elevate sanzioni per un totale di 3.000 euro. Oltre alla multa pecuniaria, ogni trasgressore ha subito il ritiro immediato della patente, con una sospensione minima di 15 giorni, come previsto dal recente aggiornamento del Codice della Strada.

L’Ufficio Territoriale del Governo procederà con la valutazione caso per caso, determinando eventuali ulteriori provvedimenti, inclusa una sospensione più lunga della patente in base al numero di punti già decurtati. In particolare, è emerso che uno dei conducenti fermati aveva già esaurito tutti i punti disponibili sulla patente, circostanza che potrebbe portare alla revoca definitiva del titolo di guida.

Oltre alle violazioni relative all’uso del cellulare, gli agenti hanno contestato altre 10 infrazioni, tra cui guida senza casco, mancanza di assicurazione obbligatoria e revisione scaduta. In alcuni casi, inoltre, è stato accertato che i bambini trasportati nei veicoli non erano assicurati a sistemi di ritenuta adeguati alla loro età, un’ulteriore grave violazione delle norme sulla sicurezza stradale.

I controlli da parte della Polizia di Stato proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade e proteggere pedoni, automobilisti e motociclisti che rispettano le regole. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a ridurre gli incidenti stradali e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una guida responsabile.