Massimo Pesce è il nuovo assessore all’Ecologia

Massimo Pesce, noto per il suo impegno nel settore bancario e la sua precedente esperienza come consigliere e assessore provinciale, è stato nominato nuovo assessore all’Ambiente, Ecologia, Parchi e Verde Pubblico del Comune di Catania. La sua nomina è stata annunciata dal sindaco Enrico Trantino, segnando un avvicendamento nella giunta etnea che promette di portare una nuova visione e un rinnovato impegno verso le questioni ambientali della città.

Pesce entra a far parte della giunta comunale in un momento cruciale, dove le sfide ambientali richiedono azioni concrete e una gestione efficace delle risorse naturali. Con la sua esperienza e la sua conoscenza del territorio, si prevede che possa contribuire significativamente alla promozione di politiche sostenibili e al miglioramento della qualità della vita urbana.

Il suo incarico comporterà la responsabilità di gestire e preservare gli spazi verdi della città, promuovere la sostenibilità ambientale e sviluppare progetti che mirino a migliorare l’ecosistema urbano. Inoltre, si aspetta che Pesce possa essere un punto di riferimento per la cittadinanza, ascoltando le esigenze e le proposte dei cittadini e lavorando in sinergia con le altre istituzioni per realizzare un ambiente più pulito e vivibile.

La nomina di Massimo Pesce è stata accolta con favore da Forza Italia, che ha espresso i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza di un turn over naturale e la continuità nel lavoro già svolto dalla precedente amministrazione. Questo cambiamento rappresenta anche un segnale di rinnovamento e di apertura verso nuove competenze e prospettive nel governo della città.

Con l’ingresso di Pesce, la giunta comunale di Catania si arricchisce di una figura che, si spera, possa fare la differenza nel campo dell’ambiente, un settore sempre più al centro dell’attenzione pubblica e cruciale per il futuro della città e delle generazioni future.