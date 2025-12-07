Marco Falcone a La Sicilia: riequilibri politici e rapporti nel centrodestra

Nell’intervista pubblicata oggi dal quotidiano «La Sicilia», Marco Falcone ribadisce la necessità di un riequilibrio delle responsabilità amministrative nella Città metropolitana e nei rapporti tra gli alleati di centrodestra.

Rapporti positivi nel centrodestra, ma con alcuni nodi ancora da sciogliere. È il quadro delineato da Marco Falcone, coordinatore provinciale di Forza Italia, nell’intervista rilasciata a «La Sicilia» e pubblicata oggi in edicola. «Prendiamo atto che finalmente è stata sbloccata la governance dell’ex Provincia, ma ci aspettavamo, così com’erano gli accordi iniziali e guardando anche alle forze in campo, che venisse assegnata la vicesindacatura metropolitana», afferma Falcone, ricordando come l’indicazione del partito fosse orientata su Roberto Barbagallo.

Secondo l’esponente azzurro, Forza Italia ha lavorato con continuità sia al Comune di Catania sia all’interno della Città metropolitana, ma ora occorre «un riequilibrio di forze» per rendere più efficiente e stabile l’azione amministrativa. Falcone richiama il contributo dei propri assessori e l’impegno quotidiano dei rappresentanti del partito sul territorio. «Una macchina da guerra un po’ arrugginita che va rimessa a nuovo?» chiede la giornalista Francesca Aglieri Rinella. «Era da troppo tempo che un ente sovracomunale come l’ex Provincia, di fatto per dieci anni è stata abolita, era fermo. Ora è tempo che riprendano efficacia quelle funzioni che diventano strategiche in ambito sovracomunale e che non possono essere lasciate ai singoli comuni», replica Falcone.

L’esponente forzista insiste sulla necessità che la Regione sostenga con decisione gli enti locali, soprattutto nel delicato rapporto con la Città metropolitana: «Immaginiamo le strade provinciali con la città metropolitana di Catania a oltre 2.200 km di strade provinciali, ci vuole un’azione forte e concertata da parte dell’ente metropolitano». Per Falcone, l’obiettivo è uscire dalla stagione della supplenza amministrativa: «Oggi invece è giusto che la Città metropolitana sia pienamente efficace».

Sul fronte dei rapporti tra gli alleati, Falcone tiene la barra dritta: «Ottimi assolutamente: dal Movimento per l’Autonomia, alla Lega e FdI. È chiaro però che essere leale e avere rapporti buoni non cancella il fatto che Forza Italia sia stata penalizzata». Aggiunge che, nonostante ciò, l’impegno istituzionale prosegue «con molta responsabilità, ma anche con tanto entusiasmo». Tuttavia, nota che «non possiamo prendere atto del sotto dimensionamento della nostra rappresentanza».