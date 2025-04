Madama Butterfly al Bellini, tra emozione e applausi: successo annunciato per l’opera di Puccini

Continua con grande successo l’attesa serie di rappresentazioni di Madama Butterfly al Teatro Massimo Bellini di Catania, accolta da calorosi applausi e dall’entusiasmo unanime del pubblico. La sapiente direzione musicale del maestro Francesco D’Agostini e la raffinata regia di Lino Privitera hanno confermato l’apprezzamento generale per una produzione curata nei dettagli e profondamente coinvolgente.

Il cast vocale, straordinario per sensibilità e coesione interpretativa, è stato guidato con intensità dal soprano Monica Zanettin nel ruolo di Cio-Cio-San (subentrata brillantemente all’indisposta Valeria Sepe). Accanto a lei, eccellenti le interpretazioni del mezzosoprano Laura Verrecchia (Suzuki), del tenore Leonardo Caimi (Pinkerton) e del baritono Luca Galli (Sharpless). Di grande valore anche le prove offerte da Saverio Pugliese, Roberto Accurso, Gianfranco Montresor e Paola Francesca Natale, che hanno completato il quadro di una performance corale di alto livello.

Tra i momenti più commoventi, indimenticabile la celebre aria «Un bel dì, vedremo», così come il suggestivo coro a bocca chiusa, interpretati con particolare profondità emotiva. La partitura pucciniana è stata restituita nella sua interezza con grande maestria dall’Orchestra e dal Coro del Teatro, diretti rispettivamente dal maestro Alessandro D’Agostini e dal maestro Luigi Petrozziello. Un contributo determinante anche quello dei tecnici, che hanno reso ogni scena fluida e coinvolgente.

«Io con sicura fede, l’aspetto!»: queste parole intrise di speranza sintetizzano l’anima della giovane geisha Cio-Cio-San, cuore drammatico del capolavoro di Giacomo Puccini. Dal 10 al 19 aprile 2025, nell’ambito della Stagione Lirica del Bellini, Madama Butterfly propone otto rappresentazioni, tutte esaurite con grande anticipo, confermando l’enorme interesse verso quest’opera. Un successo che coinvolge sia l’atteso matinée per le scuole sia i turni serali in abbonamento.

L’allestimento di Lino Privitera si distingue per l’originalità di una regia sobria ed essenziale, che sceglie di liberare l’opera dagli eccessi esotici. Il regista trasforma l’azione scenica in una coreografia raffinata e simbolica, strettamente legata alla partitura musicale di Puccini. Il linguaggio del corpo diventa così elemento centrale e suggestivo, come nell’intenso coro a bocca chiusa che diventa uno dei punti culminanti della rappresentazione. Sul palco si alternano due prestigiosi cast internazionali. Accanto a Zanettin, Verrecchia, Caimi e Galli, il secondo cast vede protagonisti Myrtò Papatanasiu, Carlo Ventre, Anna Pennisi e Francesco Landolfi, accompagnati da altri talentuosi interpreti come Liliana Aiera, Mario Bolognesi, Gaetano Triscari e Filippo Micale.

L’allestimento scenico firmato da Alfredo Corno, arricchito dalle videoproiezioni curate da Daniel Arena, offre una visione delicata e introspettiva, con elementi visivi che richiamano simbolicamente l’Oriente: alberi di loto stilizzati, bambù e giochi di luce contribuiscono a rendere palpabile la solitudine interiore di Butterfly e il conflitto fra due culture inconciliabili.

Per il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano, «il sacrificio di Cio-Cio-San diventa metafora universale dell’incomprensione e della necessità di una maggiore consapevolezza interculturale. Un messaggio che supera ogni tempo e confine».

Madama Butterfly vanta al Teatro Massimo Bellini una lunga e gloriosa tradizione interpretativa, iniziata già nel 1906 sotto la direzione di Gino Marinuzzi e proseguita negli anni con voci leggendarie quali Magda Olivero e Raina Kabaivanska. Questa nuova produzione rinnova il prestigio della tradizione, combinando con sapienza la classicità dell’opera con una lettura moderna e coinvolgente. Con tutte le repliche già sold-out, Madama Butterfly continua a confermare la propria forza emotiva e artistica, trasmettendo con immutata intensità il dramma personale e universale di Cio-Cio-San, simbolo eterno dell’amore e del sacrificio.