Stamattina a Catania, un uomo di 75 anni è deceduto a seguito di un malore improvviso, presumibilmente un infarto al miocardio, durante, a quanto pare un litigio per questioni di viabilità nella centralissima piazza Verga. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del personale medico del 118, l’uomo non si è ripreso. Dalle prime ipotesi, sembrerebbe che la morte sia avvenuta per cause naturali, e al momento non risultano indagati .

