Le stanze in fiore: Un viaggio attraverso la memoria e l’anima di Rossella Pezzino

Il romanzo “Le stanze in fiore” di Rossella Pezzino de Geronimo, un’opera nata dalla profondità dei ricordi e dall’intensa esperienza di vita dell’autrice, è stato presentato oggi al Catania Book Festival. La presentazione si è svolta nello Spazio Levante durante l’ultima giornata del festival alla Nuova Dogana, nella sua quinta edizione. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nelle storie raccontate e di godere della musica.

L’evento ha visto la partecipazione dell’autrice, accompagnata dalle letture e canti di Lydia Giordano tratti dall’opera. Oltre a Rossella, erano presenti Elvira Fusto (giornalista, drammaturga e insegnante), Pierluigi Di Rosa (editore) e Giovanni Cultrera (sovrintendente al Teatro Massimo Bellini). Durante la presentazione, Rossella ha condiviso il suo percorso interiore e di vita, raccontando come “Le stanze in fiore” sia nato dalla sua continua ricerca personale e dall’immersione nella natura più incontaminata, che le ha permesso di catturare emozioni profonde e tradurle in parole e immagini.

L’ispirazione iniziale per la scrittura del libro ha un’origine particolare: un manoscritto ricevuto da un cugino, appartenente a un antenato della famiglia materna, Paolo La Rocca, di Ragusa Ibla. Questo antenato, che combatteva contro le ingiustizie, ha subito risuonato nell’animo di Rossella, che si è identificata con la sua figura combattente. Pierluigi Di Rosa, colui che ha giocato un ruolo fondamentale nell’avvio del progetto, l’ha incoraggiata a trasformare il suo bagaglio di esperienze e ricordi in un’opera letteraria. Sebbene inizialmente riluttante, per via dei numerosi impegni, Rossella ha accettato la sfida, sostenuta dall’incontro con Elvira Fusto, drammaturga e insegnante, che ha aiutato l’autrice a mettere ordine tra i materiali accumulati nel corso del tempo.

Il titolo del libro, “Le stanze in fiore”, è strettamente legato a un altro grande progetto di Rossella: un giardino che cura e sviluppa da 24 anni e che è stato selezionato tra i 200 giardini più belli del mondo. Questo giardino non è solo un luogo di bellezza estetica, ma un vero e proprio giardino dell’anima, un percorso simbolico che riflette la crescita interiore dell’autrice. Creato in un periodo particolarmente difficile della sua vita, rappresenta un processo di rinascita personale. Le “stanze” di questo giardino, concatenate l’una all’altra, simboleggiano le fasi di evoluzione e cambiamento interiore che Rossella ha vissuto nel corso degli anni.

Un libro nato dall’anima, non solo un racconto di esperienze vissute, ma un’opera che si muove tra arte, natura e introspezione. “Le stanze in fiore” è molto più di una narrazione autobiografica: è un invito a riflettere sul potere della memoria, sull’importanza di lottare per un mondo migliore, e sulla capacità dell’anima di rinascere e fiorire anche nei momenti più difficili della vita.

Un viaggio attraverso i ricordi e il giardino dell’anima, questo romanzo tocca corde profonde e invita il lettore a intraprendere il proprio percorso di crescita e rinascita.