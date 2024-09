Catania: Intensificati i controlli interforze durante l’ultimo weekend di settembre

Anche nell’ultimo fine settimana di settembre, le forze dell’ordine di Catania hanno condotto una serie di controlli intensificati, coordinati dalla Questura in conformità con le direttive del Ministro dell’Interno e le indicazioni emerse durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania.

L’operazione ha visto una capillare attività di vigilanza sul territorio, pianificata con il coinvolgimento della Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e unità di rinforzo del Reparto Mobile. Particolare attenzione è stata riservata alle aree maggiormente frequentate del centro storico, come piazza Vincenzo Bellini, piazza Università e piazza Stesicoro, nonché all’area del lungomare, inclusa piazza Nettuno, affollata in questo periodo anche da famiglie e bambini.

Durante i controlli notturni, gli agenti hanno monitorato il rispetto delle normative, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale. Sono state elevate numerose sanzioni per mancato uso del casco, guida senza assicurazione e altre violazioni del Codice della strada, con conseguenti sequestri amministrativi dei veicoli.

Nell’area di piazza Nettuno, la Polizia Locale ha effettuato controlli amministrativi nei confronti degli esercenti, rilevando, tra l’altro, un illecito in una panineria ambulante per sosta prolungata.

I controlli hanno portato all’identificazione di 198 persone, di cui 23 con precedenti penali, e al controllo di 81 veicoli, tra auto e motocicli. Diversi automobilisti e motociclisti sono stati multati per violazioni quali guida senza casco, mancata revisione e sosta selvaggia.

Inoltre, è stata condotta un’azione mirata contro i parcheggiatori abusivi. Un 52enne e un 63enne, entrambi catanesi, sono stati sorpresi a esercitare l’attività illecita in via Gambino e via Dusmet e sono stati multati, con il sequestro del denaro in loro possesso. Due persone, un 44enne e un 26enne, sono state denunciate per la violazione delle prescrizioni del Dacur, provvedimento che vieta loro di frequentare determinate aree della città.

L’attività di controllo ha permesso di garantire la sicurezza nelle zone più frequentate della città, contribuendo a contrastare comportamenti illeciti e a promuovere un uso responsabile delle aree pubbliche.