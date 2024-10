Joseph Lu, il Pianista dei Sogni, premiato a New York e in corsa per i WEA World Entertainment Awards

Giuseppe Lucenti, conosciuto artisticamente come “Joseph Lu”, nato nel 1975 a Modica, nella splendida cornice della provincia di Ragusa, Sicilia, è un pianista e compositore di grande talento. Il prossimo 15 ottobre, alle ore 20, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, riceverà il prestigioso “Caruso Tribute Prize”. Questo riconoscimento, assegnato nell’ambito di un evento organizzato dal produttore Dante Mariti e dalla Melos International, celebra le eccellenze italiane che si sono distinte in diversi campi culturali.

Joseph Lu, soprannominato “Il Pianista dei Sogni”, verrà premiato per il suo contributo come “musicista attento alla dimensione umana e spirituale”. La sua musica, infatti, è descritta come un ponte tra la realtà e il sogno, un filo conduttore tra mondi apparentemente distanti che invita a riflettere sulle esperienze umane più profonde e sulla vera essenza dell’esistenza. Joseph è altresì noto per il suo impegno verso chi soffre, convinto che la sofferenza dell’animo possa trasformarsi in un viaggio spirituale, sublimato attraverso le note musicali.

Il suo impegno per l’inclusione ha trovato espressione nel singolo “Power of Love”, grazie al quale ha ricevuto una nomination ai prestigiosi WEA World Entertainment Awards, che si terranno a Los Angeles il 31 gennaio 2025, in concomitanza con l’uscita della colonna sonora per l’Autism Awareness Day (WAAD). In questa occasione, Joseph Lu concorrerà nella categoria Best Instrumental Composition. “Power of Love” è un progetto nato dal profondo desiderio del musicista di promuovere l’inclusione e di contribuire a una vita più piena e autonoma per le persone nello spettro autistico.