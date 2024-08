Il Volo: eventi speciali nella Valle dei Templi per celebrare Agrigento 2025

In vista del 2025, anno in cui Agrigento sarà incoronata “Capitale italiana della Cultura”, si preannunciano due eventi televisivi di rilievo internazionale con il trio lirico-pop Il Volo. Questi eventi sono parte di un’iniziativa di promozione globale, sostenuta finanziariamente dalla Regione Siciliana e dal ministero del Turismo.

Il 31 agosto, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble registreranno un concerto natalizio che verrà trasmesso su Canale 5 la vigilia di Natale, offrendo un repertorio di celebri melodie e canzoni dedicate al Natale. Il giorno dopo, il 1° settembre, il gruppo registrerà un altro grande concerto che sarà diffuso negli Stati Uniti dalla PBS (Public Broadcasting Service) a partire da fine novembre e per tutto il 2025. Quest’ultimo evento, grazie ad un accordo con distributori internazionali, raggiungerà anche altri paesi (Brasile, Cile, Francia, Germania, Belgio, ecc.), con la presenza di importanti promoter durante la registrazione. Inoltre, Il Volo sarà protagonista di spot promozionali per “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”, girati nella Valle dei Templi e trasmessi su Canale 5.

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha espresso grande entusiasmo per l’occasione, sottolineando l’importanza dell’evento non solo per Agrigento ma per tutta la Sicilia. Ha lodato Il Volo per la loro capacità di rappresentare la tradizione canora italiana e il loro legame con la Sicilia, in particolare con Agrigento, terra natale di Piero Barone.

Per questi eventi, sarà allestito un palcoscenico terrazzato di fronte al Tempio della Concordia, che diventerà un elemento scenografico centrale, valorizzato da giochi di luce. Sul palco, oltre ai tre tenori, si esibiranno coro e orchestra, creando un’esperienza immersiva che darà nuova visibilità a uno dei siti più emblematici della Sicilia.

Per proteggere il patrimonio del sito, è stato autorizzato un numero limitato di posti (600 per serata) e, per ragioni di sicurezza, le visite alla Valle dei Templi saranno sospese durante le giornate di registrazione. I biglietti saranno disponibili sul sito del Parco archeologico (www.parcovalledeitempli.it) a partire dalle 18.30 di oggi. I proventi saranno destinati a progetti di promozione sociale locali. Per l’evento del 31 agosto, i membri del Volo Official Fan Club dovranno indossare abiti natalizi, in linea con il tema dello spettacolo.

Il finanziamento del progetto, che fa parte del programma “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, ammonta a 900 mila euro dalla Regione Siciliana e 300 mila euro dal governo nazionale.

La chiusura temporanea della Valle dei Templi ha suscitato polemiche, con critiche per la mancata comunicazione tempestiva agli operatori turistici e ai visitatori. Anna Maria Ulisse, presidente di Assoviaggi Confesercenti, ha evidenziato l’impatto negativo sulla programmazione turistica e sulla reputazione della Sicilia come destinazione turistica, sottolineando l’importanza di bilanciare la promozione culturale con le esigenze del settore turistico.