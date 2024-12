Guardia di Finanza e Dogane contro il gioco d’azzardo illegale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato una serie di controlli per contrastare il gioco d’azzardo illegale. L’operazione ha portato al sequestro di apparecchiature non autorizzate e all’irrogazione di sanzioni per un totale di 90.000 euro nei confronti di quattro esercizi commerciali. Durante i controlli, è stato accertato che alcune apparecchiature da gioco erano collegate illecitamente a server di allibratori esteri, consentendo la gestione di scommesse non autorizzate. Inoltre, sono stati trovati apparecchi meccanici privi della ricevuta di pagamento sugli intrattenimenti.

Le attività ispettive hanno portato al sequestro di 4 apparecchiature per il gioco d’azzardo non autorizzato, 5 dispositivi elettronici tra cui computer e stampanti, e quasi 400 euro di provento illecito. Due soggetti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo di gioco o scommessa, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 401/89, ferma restando la presunzione d’innocenza. Le sanzioni amministrative comminate ammontano complessivamente a 90.000 euro.

Il comparto del gioco pubblico, data l’elevata redditività, resta uno dei settori più attrattivi per la criminalità economica. Per questo, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mantengono alta l’attenzione per garantire la legalità e tutelare gli operatori regolari e i giocatori.