Evacuazioni maltempo Sicilia 2026: zone a rischio Messina Catania Siracusa

Circa 190 persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni tra Messina, Catania e Siracusa a causa dell’allerta meteo.

L’eccezionale ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia ha spinto la Protezione Civile regionale a richiedere interventi d’urgenza per la messa in sicurezza della popolazione. I sindaci di diversi comuni costieri hanno risposto all’appello firmando ordinanze di evacuazione che hanno coinvolto circa 190 persone, residenti in aree ad alto rischio per l’incolumità pubblica.

A Giampilieri Marina, nel messinese, la situazione ha richiesto lo sgombero di 32 ospiti della RSA Villa Aurora, la cui sede fronte mare è stata giudicata vulnerabile. Nel catanese, il Comune di Acireale ha disposto l’allontanamento di 95 cittadini concentrati nelle frazioni marinare di Capo Mulini e Santa Maria La Scala, mentre a Riposto l’evacuazione ha riguardato 3 residenti in zone costiere particolarmente esposte.

Spostandosi nel siracusano, a Pachino, il primo cittadino ha ordinato lo sgombero per circa 40 persone nella zona di Marzamemi. A queste si aggiungono altri 30 cittadini che, per precauzione, si sono allontanati spontaneamente dalla contrada Granelli. Le autorità continuano a monitorare i livelli di rischio mentre le operazioni di soccorso e assistenza restano attive su tutto il versante orientale dell’isola.