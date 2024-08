Emergenza carenza ematica in Sicilia: l’appello del sindaco di Catania

Il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha recentemente partecipato a una significativa iniziativa per affrontare la grave carenza di sangue in Sicilia. Insieme a Giacomo Scalzo, dirigente del Dipartimento per le attività sanitarie regionale, e Giuseppe Giammanco, direttore dell’Arnas Garibaldi, Trantino ha donato il proprio sangue presso l’ospedale Garibaldi di Catania, dando seguito a un incontro tenutosi in Prefettura per discutere dell’emergenza.

Durante l’evento, il direttore Giammanco ha sottolineato l’importanza di dare l’esempio, invitando la popolazione, specialmente i giovani, a compiere questo gesto di solidarietà. Donare il sangue non solo aiuta chi è in difficoltà, ma offre anche un’opportunità per verificare le proprie condizioni di salute, tutto senza alcun costo e con un investimento minimo di tempo.

Benefici del donare sangue

Donare il sangue comporta numerosi benefici, tra cui il miglioramento della salute cardiovascolare e la riduzione del rischio di alcuni tipi di cancro. È un gesto che contribuisce direttamente a salvare vite umane, dato che una singola donazione può aiutare fino a tre persone.

Cosa fare prima di donare

Prima di donare il sangue, è importante assicurarsi di essere in buona salute, riposare adeguatamente la notte precedente, bere molti liquidi e fare un pasto leggero evitando cibi grassi. Consultare il medico se si hanno dubbi sulla propria idoneità è sempre una buona pratica.

Il sindaco Trantino e i dirigenti sanitari di Catania invitano tutti a seguire il loro esempio, contribuendo a colmare la carenza di sangue e a sostenere chi ne ha bisogno. Ogni donazione conta e può fare la differenza tra la vita e la morte.