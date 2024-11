Emanuele Filiberto di Savoia in visita ufficiale a Catania

Emanuele Filiberto di Savoia, nuovo Capo della dinastia sabauda, sarà in visita ufficiale a Catania il 22 e 23 novembre 2024. Questa visita rappresenta il suo primo viaggio ufficiale in Sicilia dopo la scomparsa del padre, Vittorio Emanuele, avvenuta lo scorso 3 febbraio.

Incontro con studenti e visita al Poliambulatorio

La prima giornata, il 22 novembre, vedrà il Principe impegnato in diverse attività. Inizierà con una visita all’Istituto Comprensivo Pestalozzi, dove incontrerà il corpo docente e gli studenti delle scuole medie superiori, partecipando ad alcune attività formative e visitando le strutture scolastiche. Nel pomeriggio, Emanuele Filiberto visiterà il Poliambulatorio Catania Salute e Solidarietà Onlus, beneficiario di una raccolta fondi promossa dalla Delegazione Sicilia degli Ordini Dinastici di Casa Savoia. L’organizzazione è attivamente impegnata nel supporto di iniziative umanitarie e assistenziali in Italia, America Latina e Africa.

Incontri istituzionali e con gli ordini cavallereschi

Il 23 novembre, la seconda giornata della visita, sarà dedicata agli incontri istituzionali e con gli ordini cavallereschi. Emanuele Filiberto sarà ricevuto dal Vescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, in Arcivescovado e dal Sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti. Successivamente, il Principe incontrerà la Nobile Arciconfraternita dei Bianchi e la Delegazione Gran Priorale del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Chiesa di San Martino ai Bianchi. A seguire, è previsto un incontro con la rappresentanza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme presso la Chiesa di San Giuliano.

Visita culturale e beneficenza

La visita di Emanuele Filiberto a Catania si concluderà con un tocco culturale e un’iniziativa benefica. Il Principe visiterà la casa natale del compositore Vincenzo Bellini a Palazzo Gravina Cruyllas. Infine, parteciperà a una colazione organizzata presso il Circolo dell’Unione di Palazzo Biscari. Il ricavato di questa colazione sarà devoluto a sostegno del Poliambulatorio Catania Salute e Solidarietà Onlus. Questa visita ufficiale in Sicilia rappresenta un’importante occasione per il Principe Emanuele Filiberto di consolidare il legame con l’isola e proseguire l’impegno della dinastia Savoia in ambito sociale e culturale.