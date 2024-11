Controlli straordinari della Polizia di Stato nei comuni dell’hinterland catanese

La Polizia di Stato ha recentemente intensificato le attività di controllo del territorio nei comuni di Acireale, Pedara e Tremestieri Etneo, con un’operazione straordinaria volta a garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini. L’operazione è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e delle Polizie Locali dei comuni coinvolti.

Le attività si sono articolate in due direttrici principali: il pattugliamento dinamico, mirato a prevenire reati predatori, e i posti di controllo lungo le strade principali, per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Il bilancio dell’operazione ha registrato risultati significativi, tra cui l’elevazione di 20 contravvenzioni per un valore complessivo di circa 10mila euro. Le infrazioni, che hanno comportato la decurtazione complessiva di 20 punti patente, includono dieci veicoli sprovvisti della revisione obbligatoria, con conseguente sospensione dalla circolazione, due carte di circolazione ritirate e due conducenti trovati con patente scaduta.

Complessivamente, durante l’operazione sono state identificate quasi 300 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, e controllati 155 veicoli. Tra i soggetti controllati è stata individuata la posizione irregolare di un uomo presente sul territorio nazionale senza titolo, per il quale sono state avviate le procedure di competenza presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Oltre alle verifiche su strada, sono stati eseguiti controlli domiciliari nei confronti di dieci persone sottoposte a misure cautelari. Questi controlli, finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, non hanno evidenziato violazioni.

La Polizia di Stato ha annunciato che ulteriori controlli straordinari verranno ripetuti nei prossimi giorni per garantire una costante azione di prevenzione e contrasto all’illegalità nei comuni sotto la giurisdizione del Commissariato di Acireale.