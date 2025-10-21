Eindhoven, 180 tifosi del Napoli arrestati: “Mossa preventiva per evitare disordini”

La polizia olandese ha fermato circa 180 tifosi del Napoli nella notte a Eindhoven. Nessuna rissa, ma un’azione preventiva per evitare incidenti prima della sfida di Champions League contro il PSV.

EINDHOVEN – Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella notte a Eindhoven, nei Paesi Bassi, in vista del match di Champions League contro il PSV. La polizia locale ha spiegato che non si sono verificati disordini né scontri, ma che si è trattato di un’azione preventiva per impedire possibili incidenti.

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa olandese ANP, gli arresti sono avvenuti dopo che i supporter partenopei, descritti dagli agenti come “un gruppo numeroso con una certa atmosfera”, non avrebbero rispettato l’ordine di lasciare il centro città.

I tifosi sono stati fermati per violazione del regolamento comunale sugli assembramenti pubblici e trasferiti in autobus presso la stazione di polizia di Mathildelaan, dove verranno interrogati.

Fonti locali precisano che alcuni dei fermati non avevano i biglietti per la partita di questa sera. Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva già dichiarato l’intera area del centro come zona di sicurezza ad alto rischio, permettendo alla polizia di eseguire perquisizioni preventive in città.

Le autorità olandesi, in contatto con la polizia italiana, hanno confermato che la misura mira esclusivamente a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza prima della partita.