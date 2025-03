Di Mauro lascia la giunta, al suo posto Francesco Colianni

L’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro, nelle prossime ore, lascerà la giunta guidata dal presidente Renato Schifani. A sostituirlo potrebbe essere Francesco Colianni, ex vicesindaco di Enna e candidato alle ultime elezioni regionali nelle file dell’Mpa.

L’addio di Di Mauro era già nell’aria da tempo, ma diventerà ufficiale alla vigilia della kermesse di Enna, prevista per domattina, in cui sarà lanciato il nuovo movimento “Grande Sicilia”, fondato dall’ex governatore di Grammichele insieme al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e all’ex presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché.

Oltre alla nascita del partito, si profila anche la costituzione di un gruppo parlamentare all’Ars, che potrebbe essere guidato dallo stesso Di Mauro. «Ho fatto tutto quel che potevo – ha dichiarato l’assessore uscente a Blogsicilia.it – e mi sono impegnato al cento per cento, come continuerò a fare fino alla fine, com’è sempre stato nella mia attività. È giusto, però, che qualcun altro occupi adesso un assessorato così impegnativo, che non lascia tregua neanche nei fine settimana».

Non va dimenticato, inoltre, il rapporto non semplice con il presidente Schifani: lo stesso governatore, in diverse occasioni, aveva sollevato critiche verso la gestione dell’assessorato guidato da Di Mauro, che tuttavia continuerà a lavorare al nuovo progetto politico ormai alle porte.