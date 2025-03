Catania, maxi sequestro di droga, armi e veicoli rubati nel quartiere San Giorgio

Un ingente sequestro di droga, armi e mezzi rubati è stato effettuato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nel quartiere San Giorgio, durante un’operazione di controllo mirata.

L’intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, con il supporto della Squadra Cinofili, rientra nelle attività rafforzate di prevenzione e contrasto alla criminalità in città, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti e alla detenzione di armi illegali.

L’operazione e il ritrovamento

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata in via del Maggiolino, nei pressi di alcuni locali condominiali abusivi. I cani-poliziotto Maui e Orso hanno segnalato la possibile presenza di sostanze stupefacenti e armi, portando gli agenti a ispezionare uno dei garage sospetti.

All’apertura della saracinesca, i poliziotti hanno rinvenuto:

Un’arma da fuoco con tre cartucce inserite, due pistole a salve e 16 cartucce di vario calibro;

Circa 2 chilogrammi di droga, tra marijuana, hashish, cocaina e crack, suddivisi in diverse buste;

Veicoli e parti d’auto di sospetta provenienza furtiva, tra cui una moto di grossa cilindrata, tre bici elettriche, un monopattino elettrico, oltre a sportelli, gruppi ottici e altri componenti di automobili.

Sequestri e indagini in corso

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il locale è stato posto sotto sequestro. Le armi ritrovate saranno analizzate dalla Polizia Scientifica per verificare eventuali utilizzi in attività criminali, mentre sono in corso accertamenti per risalire agli utilizzatori del garage e ai proprietari dei mezzi sequestrati.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli nei quartieri della città, per contrastare il crimine diffuso e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.