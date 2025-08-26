Catania, maxi controlli della Polizia tra Nesima e San Giovanni Galermo

Un’articolata attività straordinaria di controllo del territorio è stata condotta, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nei quartieri di Nesima e San Giovanni Galermo con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale, tutelare la salute dei consumatori, garantire la concorrenza leale tra gli esercenti che rispettano le regole e difendere i produttori agricoli che spesso denunciano furti nelle campagne.

L’operazione, coordinata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, ha visto impegnati anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, personale del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare del Corpo Forestale della Regione Siciliana e agenti del settore “Annona” della Polizia Locale.

Sequestri e sanzioni

I controlli hanno interessato diverse attività su suolo pubblico, in particolare rivendite di ortofrutta, e hanno portato al sequestro di 970 chili di prodotti non tracciati, tra cui uva, verdura e ortaggi, oltre a un centinaio di uova. Le sanzioni comminate hanno raggiunto complessivamente i 20 mila euro.

In corso Indipendenza, è stata individuata una bancarella di circa 10 metri gestita da un 53enne catanese, privo delle autorizzazioni necessarie. Gli sono state contestate la mancanza dei requisiti professionali per la vendita di alimenti, l’esercizio abusivo dell’attività commerciale, l’occupazione di suolo pubblico e la non tracciabilità di circa 400 chili di prodotti. La merce, ritenuta idonea al consumo, è stata donata in beneficenza. Per le irregolarità accertate, l’uomo è stato multato per 3.600 euro.

Analogo intervento in via Diaz, dove il titolare di una rivendita di frutta e verdura, un 43enne, è risultato privo dei requisiti professionali e delle autorizzazioni. Anche in questo caso sono stati sequestrati 100 chili di prodotti ortofrutticoli e un centinaio di uova privi di tracciabilità. Le sanzioni ammontano a 3.600 euro.

A San Giovanni Galermo, i controlli hanno permesso di scoprire una rivendita totalmente abusiva gestita da un 35enne catanese. All’interno erano presenti 500 chili di frutta non tracciata – tra cui 160 chili di uva, 60 di meloni e 100 di angurie – oltre ad alcolici in vendita senza autorizzazione. L’uomo è stato sanzionato per circa 10.400 euro. Anche in questo caso la merce sequestrata, ritenuta idonea al consumo, è stata destinata in beneficenza.

Controlli stradali e prevenzione

Parallelamente, la Polizia ha effettuato numerosi posti di controllo nei due quartieri per contrastare l’illegalità diffusa e verificare il rispetto del Codice della strada. Sono stati identificati 151 cittadini (di cui 37 già noti alle forze dell’ordine) e controllati 74 veicoli.

Le verifiche hanno portato al sequestro amministrativo di 4 auto prive di assicurazione, al ritiro di 2 patenti e a sanzioni per 12 automobilisti indisciplinati, per un totale di quasi 10.000 euro.

Nuove operazioni in programma

Il Commissariato di Nesima ha già annunciato che nei prossimi giorni verranno intensificati ulteriori controlli in altri quartieri di competenza, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e tutela dei cittadini.