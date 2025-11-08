Catania, incidente sulla SS 284: camion si ribalta a Santa Maria di Licodia, 66enne ferito

L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Santa Maria di Licodia. Il conducente, originario di Belpasso, è stato trasportato al Trauma Center del Cannizzaro con politraumi ma non in pericolo di vita.

CATANIA – Paura nella mattinata di ieri lungo la Strada Statale 284 Occidentale Etnea, all’altezza dello svincolo di Santa Maria di Licodia, dove un camion si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe perso aderenza a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, finendo per capovolgersi dopo un violento impatto.

Il conducente, un 66enne di Belpasso, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri della Compagnia di Paternò per i rilievi e la gestione del traffico.

I sanitari del 118 hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto al Trauma Center in codice rosso. L’autista, sebbene abbia riportato un politrauma, è arrivato cosciente e vigile. I medici stanno valutando l’evoluzione del quadro clinico e l’eventuale ricovero.

Nel frattempo, la circolazione sulla statale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di recupero del veicolo e la rimozione dei detriti. Le autorità raccomandano massima prudenza agli automobilisti, soprattutto nelle ore di pioggia, lungo le arterie extraurbane dove il rischio di sbandamenti resta elevato.

