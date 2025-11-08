Adrano, investe due minorenni e fugge: denunciato un 61enne per omissione di soccorso

È stato identificato e denunciato un uomo di 61 anni che, a fine settembre, aveva travolto due minorenni in bicicletta ad Adrano e si era poi allontanato senza fermarsi. I ragazzi, soccorsi dai genitori, avevano riportato diverse ferite ma non sono in pericolo di vita.

ADRANO (CT) – Aveva investito due ragazzini in bicicletta e si era allontanato senza prestare aiuto. Dopo alcune settimane di indagini, un uomo di 61 anni di Adrano è stato individuato e denunciato alla magistratura per omissione di soccorso e lesioni personali.

L’incidente risale al 26 settembre. I due ragazzi, che stavano percorrendo una strada del centro, sono stati colpiti da un’utilitaria il cui conducente si era fermato per pochi istanti, prima di ripartire lasciandoli a terra. Pochi minuti dopo sono arrivati i genitori, che hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118.

Entrambi i giovani sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, dove i medici hanno diagnosticato lesioni con prognosi superiore ai venti giorni. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

I Carabinieri di Adrano hanno avviato le indagini subito dopo l’incidente, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I riscontri hanno permesso di individuare l’auto coinvolta e, infine, il suo conducente.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe imboccato via La Piana contromano e, arrivato all’incrocio con via Nazza, avrebbe urtato la bici su cui viaggiavano i due ragazzi, fuggendo subito dopo l’impatto.

Grazie al lavoro d’indagine e alle testimonianze raccolte, l’uomo è stato identificato e denunciato. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Adrano, Catania, incidente stradale, omissione di soccorso, ragazzi investiti, San Marco Catania, Carabinieri Adrano, indagini, videosorveglianza, denuncia 61enne

La persona coinvolta è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.