Catania, giro di vite contro i tassisti abusivi: raffica di controlli e multe della Polizia Stradale

Con l’aumento dei flussi turistici in città, cresce anche il fenomeno dei tassisti abusivi: una pratica sempre più diffusa e pericolosa, che mette a rischio la sicurezza dei viaggiatori e danneggia gli operatori regolari. Per contrastare questa tendenza, la Polizia Stradale di Catania ha intensificato i controlli nei principali snodi turistici, a partire dalla zona della stazione ferroviaria. Gli agenti del Compartimento Polizia Stradale hanno avviato una serie di servizi mirati per individuare autisti non autorizzati che, con mezzi privati, occupavano le corsie riservate ai taxi regolari per adescare turisti, in particolare stranieri, offrendo passaggi e tour a prezzi stracciati, ma senza alcuna autorizzazione o garanzia di sicurezza.

Il disorientamento dei visitatori appena arrivati e l’illusione di un prezzo più basso rappresentano un terreno fertile per i cosiddetti “finti tassisti”, che propongono corse verso hotel e strutture ricettive o itinerari turistici del tutto abusivi, ignorando completamente le tabelle tariffarie ufficiali e le norme previste dal Codice della Strada. Durante i controlli nell’area della Stazione Centrale, la squadra di polizia giudiziaria ha individuato e fermato quattro uomini intenti a procacciare clienti senza alcuna licenza o autorizzazione. In uno dei casi, un conducente aveva già convinto otto turisti lituani a salire sulla propria vettura per una gita sull’Etna, mentre in un altro due viaggiatori stranieri avevano accettato la corsa abusiva invece di servirsi del trasporto pubblico.

Tutti e quattro i soggetti identificati sono risultati privi di licenza e in violazione delle prescrizioni previste per l’esercizio del trasporto di persone. Nei loro confronti sono state applicate le sanzioni previste dall’articolo 85, comma 4, del Codice della Strada: sanzione amministrativa pecuniaria, ritiro della patente per una sospensione da 4 a 12 mesi e sequestro del mezzo con finalità di confisca. L’attività di contrasto ai tassisti abusivi proseguirà anche nelle prossime settimane, in vista dell’arrivo dell’alta stagione turistica. L’obiettivo della Polizia di Stato è duplice: tutelare la sicurezza dei viaggiatori e garantire il rispetto delle regole da parte degli operatori del settore, promuovendo un’offerta di trasporto trasparente, legale e sicura.