Catania, fermato al faro Biscari: 41enne arrestato con 9 chili e mezzo di marijuana

Redazione 08 Settembre 2025 - 11:43

Un pluripregiudicato catanese di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, nei giorni scorsi, aveva tentato la fuga dopo essere stato fermato a un posto di controllo nella zona del faro Biscari. A bordo di un’utilitaria a noleggio, si era inizialmente accostato regolarmente all’alt imposto dagli agenti delle volanti della Questura di Catania, ma subito dopo era sceso dall’auto cercando di allontanarsi a piedi. Inseguito e raggiunto dai poliziotti dopo pochi metri, ha reagito con calci e spintoni nel tentativo di sottrarsi ai controlli.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato le chiavi dell’auto che l’uomo aveva nascosto negli slip. L’ispezione del veicolo ha portato al ritrovamento di una scatola di cartone contenente nove buste termosaldate con quasi 9 chili e mezzo di marijuana, poi sequestrata. Messo alle strette, il 41enne ha ammesso di dover trasportare la droga fino a Vaccarizzo, come indicato da persone che lo avevano contattato per il viaggio. Nel frattempo, il suo telefono cellulare continuava a ricevere chiamate da un’utenza anonima: anche questo dispositivo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Informata l’autorità giudiziaria, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trasferimento in carcere, in attesa della convalida del Gip. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

