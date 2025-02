Catania: Donna aggredita con una pinza dal compagno, arrestato dai Carabinieri

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania sono intervenuti presso l’abitazione di una 54enne di origini straniere, residente in città, vittima di una brutale aggressione da parte del compagno, un 52enne del posto, pregiudicato. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e minacce, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

L’allarme è scattato intorno alle 2:00, quando un vicino di casa, preoccupato per le urla provenienti dall’appartamento della donna, ha contattato il 112. In pochi minuti, i militari hanno raggiunto l’abitazione in via Garibaldi, trovando la vittima in forte stato di shock, con evidenti ferite alla testa e al collo.

Secondo il racconto della donna, il compagno la maltrattava da circa due anni con minacce e aggressioni, sia fisiche che verbali. La violenza di quella notte sarebbe scaturita da un banale litigio per il programma televisivo che la donna stava guardando. Per evitare discussioni, aveva ceduto il telecomando e si era ritirata in bagno per fare una doccia, ma l’uomo l’avrebbe raggiunta con una pinza da 12 centimetri, colpendola alla testa e, successivamente, tentando di strangolarla in cucina. Solo aggrappandosi a un mobile sarebbe riuscita a sfuggire e a chiudersi in un’altra stanza.

I sanitari del 118 hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, mentre i Carabinieri hanno rintracciato il 52enne, che ha minimizzato l’accaduto parlando di una semplice lite. Tuttavia, i segni evidenti di violenza in casa—mobili e porte danneggiate, oggetti rotti e tracce di sangue—hanno portato al suo arresto. L’Autorità Giudiziaria, convalidato l’arresto, ha disposto il trasferimento dell’uomo in carcere.