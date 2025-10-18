Catania, arrestato 31enne evaso più volte dai domiciliari nel quartiere Librino

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un uomo di 31 anni, già sottoposto ai domiciliari, dopo mesi di ricerche. Era indagato per maltrattamenti in famiglia e altre violazioni.

CATANIA – È stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Librino un 31enne catanese destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, in seguito a ripetute violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia e già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, si sarebbe più volte allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Tali violazioni, accertate nel corso di diversi controlli, hanno portato alla revoca della misura e alla successiva emissione di un provvedimento di carcerazione.

Dopo la disposizione dell’ordine di cattura, il 31enne si era reso irreperibile, eludendo per mesi le ricerche delle forze di polizia. Gli agenti del Commissariato di Librino, attraverso appostamenti e pedinamenti mirati, sono riusciti infine a individuare l’appartamento in cui si nascondeva.

Una volta entrati all’interno dell’abitazione, i poliziotti lo hanno trovato nel salone, mentre – secondo quanto riferito – era intento a consumare sostanze stupefacenti. Dopo le procedure di identificazione e gli adempimenti di rito, il 31enne è stato condotto in carcere, in esecuzione del provvedimento restrittivo, e segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe.

L’operazione, spiegano dalla Questura, rientra nell’attività di controllo e monitoraggio costante del territorio da parte della Polizia di Stato, finalizzata al rispetto delle misure cautelari e alla prevenzione dei reati nel quartiere di Librino e nelle aree limitrofe.