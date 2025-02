Catania al centro del dibattito sulla farmaceutica: al via la 23ª Conferenza Nazionale

Da oggi, Catania ospita la 23ª Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, un appuntamento di riferimento per il settore che riunisce esperti, istituzioni e aziende per discutere il futuro della sanità e l’accesso ai farmaci in Italia. L’evento, in programma fino al 28 febbraio presso l’Hotel Four Points Sheraton, è guidato dal prof. Filippo Drago, Responsabile Scientifico e Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’Università di Catania.

L’edizione 2025 pone al centro del dibattito il tema della cooperazione tra gli stakeholder per garantire la sostenibilità del nuovo paradigma farmaceutico in Italia. Particolare attenzione sarà dedicata alla trasparenza nei processi decisionali, alla valutazione dell’innovazione terapeutica e all’impatto delle nuove normative europee sui farmaci.

**“L’innovazione farmaceutica deve andare di pari passo con una gestione trasparente ed efficace delle risorse, garantendo un accesso equo e tempestivo ai farmaci”**, ha dichiarato il prof. Filippo Drago. **“Questa conferenza rappresenta un’opportunità per individuare soluzioni condivise alle sfide della sanità moderna, promuovendo un sistema più sostenibile ed efficiente.”**

Il programma prevede diverse sessioni tematiche: la prima giornata sarà dedicata ai focus group, mentre il 28 febbraio si terranno tavole rotonde su trasparenza, innovazione terapeutica e normative europee. Tra i relatori, esperti dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dirigenti del Ministero della Salute, rappresentanti dell’industria farmaceutica e ricercatori universitari.

La 23ª Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica si conferma quindi un evento strategico per il settore, con l’obiettivo di tracciare nuove prospettive per un sistema farmaceutico più equo e sostenibile.