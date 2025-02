Market abusivo sul marciapiede di via Plebiscito: interviene la Polizia

Avevano trasformato un marciapiede di via Plebiscito in un vero e proprio market all’aperto per la vendita di prodotti per la casa, occupandolo completamente. A scoprire l’attività del tutto irregolare di quattro commercianti è stata la Polizia di Stato, nel corso di un controllo mirato a contrastare l’occupazione abusiva del suolo pubblico.

In particolare, gli agenti della squadra motovolanti della Questura di Catania, insieme al personale della Polizia Locale, hanno trovato esposti alla vendita rotoloni di carta, cuscini, piatti e bicchieri in plastica, oltre ad altri articoli per la casa, sistemati in modo improvvisato sul marciapiede.

Gli agenti hanno inoltre accertato che l’iniziativa era stata pubblicizzata sui social network con foto e video per attirare clienti.

Oltre alle sanzioni previste per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, ai quattro commercianti sarà imposta la sospensione dell’attività per cinque giorni.