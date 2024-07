ZCZC IPR 896 CRO R/SIC CALTAGIRONE: TROVATO CADAVERE IN UN CASOLARE CALTAGIRONE (CATANIA) (ITALPRESS) – A Caltagirone è stato trovato il cadavere di un 68enne in un casolare di campagna. A dare l’allarme un vicino di terreno che da qualche giorno non aveva più notizie dell’uomo. Il commissariato di Polizia di Caltagirone sta indagando sulle cause della morte.

