Calendario Storico Carabinieri 2026: presentata l’edizione “eroi quotidiani” con Crosetto e Luongo

Presentato a Roma il nuovo Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026, dedicato agli “eroi quotidiani”: un omaggio a chi serve il Paese con coraggio, dedizione e spirito di servizio.

ROMA – Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha presentato presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma il Calendario Storico dei Carabinieri – Edizione 2026, alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto e di numerose autorità civili e militari.

Giunto alla 93ª edizione, il Calendario si conferma uno dei prodotti editoriali più apprezzati e diffusi: oltre 1.200.000 copie stampate, traduzioni in otto lingue e versioni anche in sardo e friulano. Diffuso in scuole, uffici e famiglie, è da decenni un simbolo di identità nazionale e memoria collettiva, capace di unire generazioni diverse e rafforzare il legame tra l’Arma e i cittadini.

Il tema scelto per il 2026, “Eroi quotidiani”, è un omaggio alle donne e agli uomini dell’Arma che, ogni giorno, operano silenziosamente al servizio della collettività. Le tavole, firmate dall’artista Luigi “René” Valeno, maestro della nuova Pop Art italiana, rappresentano i Carabinieri immersi nella vita reale: tra la gente, nei paesaggi urbani e naturali, nei luoghi simbolo della cultura italiana. Le immagini restituiscono il senso profondo della missione dell’Arma: essere accanto a chi ha bisogno, in ogni circostanza.

I testi che accompagnano le diciannove tavole, scritti da Maurizio De Giovanni, raccontano attraverso la voce di un giovane carabiniere appena arruolato la scelta di vita fondata sul servizio al prossimo e sull’onore della divisa. La prefazione è firmata da Aldo Cazzullo, che offre una riflessione storica e morale sull’Arma come pilastro dell’unità nazionale. La postfazione è affidata al giornalista e scrittore Massimo Lugli, autore di un racconto che esalta la naturalezza e il coraggio quotidiano dei militari.

Durante l’evento, condotto da Paola Perego, sono intervenuti il Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Sottosegretario Isabella Rauti e il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano. Presenti anche rappresentanti della magistratura, delle istituzioni e del mondo culturale.

Tra i momenti più significativi, la partecipazione degli studenti dell’Istituto “Giuseppe Bonafini” di Cividate Camuno, che hanno dedicato un omaggio musicale ai Carabinieri. Sul palco, anche le testimonianze del Maresciallo Capo Carlo Menzulli, del Maresciallo Noemi Schiraldi e del Vice Brigadiere Romualdo Santangelo, esempi di lealtà e dedizione quotidiana.

La tavola del mese di novembre è dedicata alla Difesa e ai suoi valori, con la rappresentazione di un militare per ciascuna Forza Armata, in omaggio alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate celebrata il 4 novembre.

Insieme al Calendario Storico sono stati presentati anche l’Agenda 2026 e il calendarietto da tavolo “I Carabinieri nello sport”, che celebra l’impegno degli atleti del Centro Sportivo Carabinieri, fondato nel 1964. Presentato inoltre il Planning da tavolo dedicato ai Reparti a Cavallo, simbolo di eleganza e tradizione. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a sostegno dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma (ONAOMAC) e dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari.

Tra i prodotti editoriali, anche un diario scolastico dedicato all’educazione ambientale: “Un anno con Silvano e i suoi amici”, con protagonista un’aquila che insegna ai bambini il valore della sostenibilità e del rispetto per la natura.