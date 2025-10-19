Biancavilla, denunciati due uomini per il furto al teatro comunale “La Fenice”

I Carabinieri hanno denunciato due uomini di 48 e 26 anni, entrambi residenti a Biancavilla, ritenuti coinvolti nei furti avvenuti la scorsa estate nel teatro comunale di via Verdi.

BIANCAVILLA (CT) – È stata portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Biancavilla un’importante operazione investigativa che ha permesso di identificare e denunciare due persone ritenute coinvolte nel furto avvenuto all’interno del teatro comunale “La Fenice” di via Verdi, recentemente ristrutturato e in attesa di collaudo.

I fatti risalgono alla scorsa estate, quando ignoti, in più occasioni, si erano introdotti nell’edificio asportando cavi elettrici, elementi metallici, infissi e componenti dell’impianto di riscaldamento e antincendio. Il danno complessivo è stato stimato in oltre 100.000 euro, causando un grave ritardo nell’apertura della struttura culturale, fiore all’occhiello della comunità biancavillese.

Le indagini, avviate subito dopo la denuncia presentata dal Comune, si sono concentrate sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori hanno individuato un’autovettura di grossa cilindrata che, proprio nei giorni dei furti, si aggirava nei pressi del teatro. I filmati, analizzati con attenzione, hanno consentito di raccogliere elementi decisivi per risalire ai presunti autori e ricostruire nel dettaglio le fasi dell’azione criminosa.

Al termine delle verifiche, i militari hanno identificato due uomini, di 48 e 26 anni, entrambi residenti a Biancavilla, ritenuti responsabili dei raid. I due, sulla base degli indizi raccolti – da verificare in sede giudiziaria – sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato in concorso tra loro. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’operazione dei Carabinieri rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela del patrimonio pubblico e culturale del territorio etneo.