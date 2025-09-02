Arrestato a San Cristoforo pregiudicato 49enne: eseguito ordine di custodia cautelare

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato catanese di 49 anni, conducendolo in carcere in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

L’uomo è stato sorpreso in piena notte in via Murifabbro, nel quartiere San Cristoforo, area già nota per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. A individuarlo sono stati gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio volti a contrastare l’illegalità diffusa, con particolare attenzione al traffico di droga e ai reati predatori. Alla vista della pattuglia, il 49enne avrebbe assunto un atteggiamento ritenuto sospetto dagli operatori, che hanno deciso di procedere a un controllo. Dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati delle forze di polizia è emerso che sull’uomo pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere, disposto dalla Corte d’Appello di Catania in sostituzione della precedente misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La decisione è arrivata a seguito delle reiterate violazioni degli obblighi legati a tale misura. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, i poliziotti hanno dato esecuzione al provvedimento, conducendo l’uomo presso la casa circondariale di Piazza Lanza.