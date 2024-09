Apple Trasforma gli AirPods Pro in Strumenti per la Salute dell’Udito: Un Futuro Oltre la Musica

Apple non si limita più a rivoluzionare il mondo degli smartphone e dell’intelligenza artificiale: con il nuovo aggiornamento degli AirPods Pro 2, l’azienda di Cupertino amplia le possibilità di utilizzo dei suoi accessori. Quello che prima era un semplice strumento per ascoltare musica o fare telefonate, ora si evolve in un dispositivo avanzato per il monitoraggio e il supporto della salute dell’udito.

La grande novità? Gli AirPods Pro 2, se collegati a un iPhone, saranno in grado di eseguire un test dell’udito clinicamente validato. Questo test, basato su studi su larga scala, permette di rilevare precocemente eventuali cali della qualità dell’ascolto. In pratica, gli utenti potranno ricevere avvisi tempestivi che li aiuteranno a prevenire problemi più seri prima che diventino invalidanti.

Secondo Apple, negli Stati Uniti l’80% delle persone non ha mai effettuato un test dell’udito. Ciò significa che molti sono a rischio di un deterioramento non rilevato dell’udito. Grazie a questa nuova funzionalità, gli AirPods Pro potrebbero diventare una prima linea di difesa per il benessere dell’orecchio.

Ma c’è di più: la nuova versione degli AirPods Pro include una funzione che li trasforma in veri e propri apparecchi acustici. Attraverso un’audiogramma personalizzato creato da uno specialista, gli auricolari si configurano per adattarsi al profilo uditivo di ciascun utente. Questa funzione permette di amplificare i suoni circostanti in tempo reale, rendendo la vita quotidiana più accessibile per chi ha difficoltà di udito.

Questo nuovo approccio di Apple, che mira a integrare tecnologia e salute, potrebbe segnare un cambiamento significativo per le persone con problemi uditivi, offrendo una soluzione discreta e innovativa per monitorare e migliorare la qualità dell’ascolto.