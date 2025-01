Allerta Meteo Rossa a Catania: Chiusure, Divieti e Attivazione della Protezione Civile

In vista dell’allerta meteo con codice rosso prevista per domani, caratterizzata da forti venti e temporali, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile nella sede di Via Leopoldo Nobili 28. Su indicazione della Prefettura, è stato anche preallertato il Centro Coordinamento Soccorsi per le attività di competenza comunale.

L’ordinanza sindacale prevede per domani la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi comunali, cimiteri, Giardino Bellini, parchi comunali e mercati rionali e storici come la Fiera e la Pescheria. Anche i siti museali, tra cui Palazzo della Cultura, Museo Civico Castello Ursino, Chiesa di San Nicolò La Rena, Museo Civico Vincenzo Bellini, le biblioteche di Via Sangiuliano e Passo Gravina e l’Archivio Storico, resteranno chiusi. La Direzione Ragioneria Generale e Tributi ha inoltre sospeso gli appuntamenti con il pubblico negli uffici del Palazzo dei Chierici.

L’ordinanza vieta il transito su strade comunali per cicli e motocicli. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha invitato i cittadini siciliani a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, in particolare nelle aree a rischio idrogeologico. A causa delle condizioni meteo, RFI ha annunciato la sospensione di alcune tratte ferroviarie, come Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone, e riduzioni di offerta sulle linee Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento. I primi treni del mattino sulla tratta Piraineto-Marsala saranno soppressi.

Le autorità raccomandano massima prudenza e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza durante questa emergenza.