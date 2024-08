Aggressione domestica sfocia in arresto

Un episodio di violenza domestica ha portato all’intervento immediato della Polizia di Stato, culminato con l’arresto di un uomo per danneggiamento e atti persecutori. La vittima, una donna che ha già sofferto di abusi in passato, ha dovuto abbandonare la casa coniugale e rifugiarsi presso la madre. L’ex compagno, non accettando la separazione, ha minacciato e aggredito la donna alle prime luci dell’alba.

Gli agenti, rispondendo alla chiamata di emergenza, hanno prontamente raggiunto la scena del crimine, dove hanno trovato l’aggressore che aveva anche vandalizzato l’auto della donna. Nonostante il tentativo di fuga, l’uomo è stato catturato e trovato in possesso di cocaina, risultando così anche in violazione delle norme sugli stupefacenti.

La vittima ha presentato denuncia, e l’ex compagno è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero. Dopo la convalida dell’arresto, è stata emessa un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla vittima.

In seguito, la Divisione Polizia Anticrimine ha condotto indagini approfondite, che hanno permesso al Questore di Catania di emettere un provvedimento di ammonimento. Questa misura preventiva serve a proteggere la vittima da ulteriori molestie e violenze, e prevede che l’aggressore partecipi a un programma di recupero nell’ambito del “Progetto Zeus”, un’iniziativa volta al reinserimento sociale degli autori di violenza domestica.