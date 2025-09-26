Adrano, anziana rapinata davanti casa: denunciato un 63enne di Biancavilla

Redazione 26 Settembre 2025 - 14:05

Momenti di paura per una 75enne di Adrano, vittima di una rapina mentre stava rientrando nella propria abitazione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, la donna, intenta ad aprire il portone, sarebbe stata sorpresa alle spalle da un uomo che, dopo averla spinta con violenza, le avrebbe sottratto la borsa e strappato dal collo una collana. La vittima, scossa e in stato di forte agitazione, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ha fornito agli investigatori una descrizione dell’aggressore. Alcuni passanti avrebbero assistito alla scena e le loro testimonianze, unite alle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dai militari, hanno consentito di risalire, in poche ore, a un 63enne di Biancavilla, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i Carabinieri hanno recuperato la borsa dell’anziana, mentre accertamenti in attività commerciali della zona hanno fatto emergere i tentativi dell’uomo di cedere la collana. L’indagato è stato deferito all’Autorità giudiziaria. La sua posizione resta al vaglio degli inquirenti e, come ricordato nel comunicato dei Carabinieri, vige per lui la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

