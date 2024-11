Sposami Urban Edition: il ritorno del glamour a Catania

L’evento più longevo e amato del settore wedding & event, Sposami, ha fatto il suo ritorno a Catania con una versione rinnovata e contemporanea: la Urban Edition. Lanciata con un pomeriggio ricco di stile e creatività, questa nuova edizione organizzata da Expo ha trasformato il centro della città in un palcoscenico di idee innovative, esperienza e networking.

Barbara Mirabella, PR ed event manager di lunga esperienza, ha raccontato a La Sicilia in edicola oggi come questa iniziativa rappresenti “un percorso innovativo per il più tradizionale e complesso dei mercati: quello del wedding e degli eventi.” Il format, allestito negli spazi esclusivi di NÜ Doganae al Porto di Catania, mira a trasformare la Sicilia in una “Wedding Destination” d’eccellenza. Tra gli obiettivi principali c’è infatti la valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse dell’isola, rendendo Sposami non solo un evento, ma una piattaforma strategica per il business locale.

Per Mirabella, che da oltre vent’anni crea e rinnova eventi di successo, questa nuova versione di Sposami è un ritorno alle origini, ma con un tocco di contemporaneità e lusso. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire un’esperienza immersiva che rispecchia il valore aggiunto di un approccio personalizzato e di alta qualità. “Il mercato degli eventi è in continua evoluzione, e il nostro pubblico cerca oggi esperienze esclusive, capaci di andare oltre le mode passeggere,” spiega Mirabella. Così, l’Urban Edition di Sposami unisce buon cibo, design, SPA, viaggi da sogno e servizi fotografici in stile cinematografico, creando un’esperienza che valorizza il concetto di lusso attraverso un servizio su misura.

Nel 2024, Mirabella ha intrapreso un percorso di trasformazione e crescita che si riflette in ogni aspetto dell’evento. Per lei, l’organizzazione di un evento non è solo lavoro, ma passione e dedizione, costruita su anni di ascolto e capacità di negoziazione. “Emozionare creando business” è il suo obiettivo, e il suo impegno si estende a tutto il processo, supportato da uno staff eccezionale.

Quando si parla di innovare gli eventi in Sicilia, Mirabella risponde sicura: “Il cambiamento è già in atto.” Il suo lavoro punta a trasformare il settore, rendendo l’esperienza sempre più raffinata, coinvolgente e in linea con le aspettative del pubblico moderno.