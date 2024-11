Il Catania vince 2-1 contro il Trapani nel derby siciliano

Allo stadio “Angelo Massimino” di Catania, si è tenuto il tanto atteso derby siciliano tra Catania e Trapani, conclusosi con il successo dei padroni di casa per 2-1. La squadra rossazzurra ha trovato il primo gol grazie a Alessio Castellini, che ha successivamente fallito un tiro dal dischetto. Il secondo gol del Catania è arrivato per merito di Roberto Inglese. Per il Trapani, Daniele Celiento ha accorciato le distanze.

La gara è stata combattuta, con un primo tempo bilanciato e diverse occasioni per entrambe le squadre. Nel secondo tempo, il Trapani è riuscito a pareggiare con il gol di Celiento, ma il Catania ha risposto immediatamente, tornando in vantaggio grazie a una combinazione tra Verna e Stoppa, completata da Inglese.

Nonostante il rigore fallito da Castellini, il Catania è riuscito a mantenere il controllo fino alla fine, conquistando una vittoria preziosa nel sentito derby siciliano.