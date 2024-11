Spericolato sotto la pioggia: autista sanzionato grazie a un agente passeggero

Noncurante del maltempo e del nubifragio che ha colpito nei giorni scorsi la zona jonica della provincia, un autista di autobus ha mantenuto una velocità pericolosamente elevata lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, mettendo a rischio la sicurezza propria e dei passeggeri. A fermare la sua guida imprudente è stato un agente della Polizia Stradale, che, trovandosi a bordo come passeggero, è intervenuto per costringere il conducente a moderare la velocità e adottare maggiore prudenza. Una volta giunti al capolinea, il conducente è stato sanzionato tra il sollievo e gli applausi dei passeggeri, che avevano vissuto momenti di forte tensione.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di controlli intensificati lungo l’A18 e altre arterie siciliane, nell’ambito dell’operazione “Truck & Bus” condotta dalla Polizia Stradale per verificare la regolarità e la sicurezza dei mezzi pesanti e degli autobus. L’operazione ha coinvolto 14 pattuglie e portato al controllo di 210 veicoli, di cui 152 mezzi pesanti e 58 autobus. Sono state accertate 152 violazioni al Codice della Strada e alle normative specifiche di settore, con 259 punti decurtati dalle patenti, tre patenti ritirate, 15 carte di circolazione sospese e altrettanti veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo. In tre casi è stato vietato il proseguimento del viaggio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del mezzo.

Le principali violazioni riscontrate tra i mezzi pesanti hanno riguardato il mancato rispetto dei tempi di guida, il superamento dei limiti di velocità e irregolarità nella documentazione. Per quanto riguarda gli autobus, le infrazioni hanno spaziato dal mancato rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di guida all’assenza di dotazioni obbligatorie come estintori, martelletti o cinture di sicurezza, fino a documenti non conformi del conducente o del veicolo. Alcuni conducenti sono stati multati anche per illeciti legati al cabotaggio, ossia la violazione delle norme che regolano il trasporto passeggeri da parte di operatori stranieri, generando concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane.

L’operazione “Truck & Bus” evidenzia quanto siano necessari controlli rigorosi per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative, soprattutto in situazioni meteorologiche difficili che amplificano i rischi. L’intervento tempestivo dell’agente passeggero sull’A18 sottolinea l’importanza di una vigilanza attiva per tutelare la vita dei viaggiatori.