Schifani vola a Roma: FdI blinda la giunta e dice no a Cateno De Luca

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 21 Gennaio 2026 - 08:03

Il faccia a faccia romano tra il governatore Renato Schifani e il commissario di FdI Luca Sbardella segna l’avvio di una lunga stagione pre-elettorale per la Sicilia.

PALERMO. Il baricentro della politica isolana si sposta nella Capitale per un confronto che, dietro il paravento istituzionale, delinea i nuovi equilibri di una coalizione già proiettata verso le sfide future. L’incontro tra il presidente della Regione, Renato Schifani, e il referente di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, si è tenuto nella cornice di Palazzo Giustiniani. Nonostante le smentite ufficiali su imminenti scossoni nella squadra di governo, le manovre per il rimpasto sono ufficialmente ripartite dopo la tregua seguita alla visita siciliana di Antonio Tajani.

Il nodo centrale del dialogo riguarda il perimetro della maggioranza a poco più di un anno dal prossimo appuntamento con le urne, segnale che la campagna elettorale per le Regionali è ormai ai blocchi di partenza. In questo contesto, Fratelli d’Italia ha alzato un muro invalicabile contro l’ipotesi di un ingresso in giunta di Cateno De Luca. Sbardella ha ribadito con fermezza il veto del partito a “alleanze di palazzo”, richiamando il governatore al rispetto rigoroso dei patti siglati nel 2022. La linea dei meloniani è chiara: la coalizione deve restare fedele al mandato ricevuto dagli elettori, escludendo operazioni di trasformismo dell’ultima ora.

Tuttavia, il quadro politico resta fluido. Se da un lato FdI blinda i confini, dall’altro non è passata inosservata la partecipazione di storici alleati come gli autonomisti di Raffaele Lombardo, l’Udc e Noi Moderati alla recente kermesse di Sud chiama Nord a Caltagirone. Una mossa che Schifani aveva tentato di scongiurare con una strategia di moral suasion, ma che conferma come le forze centriste stiano già valutando nuovi posizionamenti tattici in vista del rinnovo dell’Ars.

Il confronto bilaterale proseguirà nei prossimi giorni con gli autonomisti, dopo lo slittamento dei precedenti appuntamenti. Resta aperta anche la questione della Democrazia Cristiana di Cuffaro, parte integrante dell’accordo originale del 2022, la cui posizione nel futuro assetto della giunta richiederà una sintesi politica definitiva tra i vertici della coalizione.

Fondi “supercazzola”: il milione di La Vardera è vero e Serradifalco prova a prenderlo

Redazione 21 Gennaio 2026 - 08:22

Lombardo, vittoria finale in Appello: tornano a casa i fucili della discordia

Alfio Musarra 20 Gennaio 2026 - 16:24
Equitalia

Domanda Rottamazione-quinquies 2026: scadenze, rate e guida all’adesione

Redazione 20 Gennaio 2026 - 16:13

Dune26: aperte le iscrizioni per il tour motociclistico in Tunisia

Redazione 20 Gennaio 2026 - 15:25

Tempesta su Catania, Trantino chiude le scuole: “Non uscite di casa”

Redazione 20 Gennaio 2026 - 14:55
Maltempo, stacca subito questo elettrodomestico

Evacuazioni maltempo Sicilia 2026: zone a rischio Messina Catania Siracusa

Redazione 20 Gennaio 2026 - 08:55

Ultimissime

Fondi “supercazzola”: il milione di La Vardera è vero e Serradifalco prova a prenderlo

Redazione 21 Gennaio 2026 - 08:22

Schifani vola a Roma: FdI blinda la giunta e dice no a Cateno De Luca

Redazione 21 Gennaio 2026 - 08:03

Comune di Catania:Tomarchio esperto del sindaco

Redazione 21 Gennaio 2026 - 07:42

Lombardo, vittoria finale in Appello: tornano a casa i fucili della discordia

Alfio Musarra 20 Gennaio 2026 - 16:24
Equitalia

Domanda Rottamazione-quinquies 2026: scadenze, rate e guida all’adesione

Redazione 20 Gennaio 2026 - 16:13