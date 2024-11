Schifani: “Miccichè è una figura storica e potrebbe tornare a essere un patrimonio per Forza Italia”

In un’intervista al quotidiano online Livesicilia, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha parlato del ruolo di Gianfranco Miccichè, fondatore di Forza Italia in Sicilia. Schifani ha riconosciuto il valore politico di Miccichè, definendolo una figura storica per il partito. “Nessuno intende archiviare una figura come la sua,” ha dichiarato. “Ci sono state delle scelte che lo hanno portato a lasciare il gruppo, ma nessuno può negare la sua capacità politica e il suo valore. Miccichè potrebbe senz’altro tornare a essere un patrimonio per Forza Italia.”

Schifani ha poi rivolto un pensiero a Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e suo avversario alle scorse elezioni regionali. “De Luca ha dimostrato una grande competenza amministrativa, risanando i bilanci di Messina e Taormina. Preferisco vederlo come Cateno piuttosto che come ‘Scateno’. Abbiamo tutti una responsabilità collettiva e possiamo raggiungere obiettivi comuni se il percorso è giusto.” Schifani ha anche apprezzato la proposta di De Luca di collegare l’assegno per le famiglie a basso reddito ad attività socialmente utili.

Il presidente ha inoltre parlato del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sostenuto da Forza Italia e dal centrodestra. “Lagalla è un sindaco civico voluto dalla coalizione, e Forza Italia lo sostiene lealmente. Sta lavorando bene, e ho chiarito che le discussioni all’interno della coalizione sono normali, come in una famiglia.”

Infine, Schifani ha confermato che non sono previsti cambiamenti nella sua giunta regionale, sottolineando il clima di collaborazione all’interno della maggioranza. “Forza Italia in Sicilia sta vivendo una stagione d’oro,” ha affermato, ricordando di aver appreso da Silvio Berlusconi l’importanza della pazienza e della riflessione, fondamentali per ottenere risultati.