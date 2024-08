Progressi nella A19 sotto la vigilanza del Presidente Schifani

“Dal mio insediamento nell’autostrada A19 si sono liberati 18 chilometri tra doppi sensi e restringimenti di corsia: dovrebbe essere l’Anas a vigilare sui cantieri, ma ho chiesto io al ministro Salvini di fungere da pungolo su quei lavori che andavano troppo lentamente”.

Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in un’intervista a IlSicilia.it. “L’azione sta dando risultati e questo mi porta a essere ancora più rigoroso in favore della qualità della vita dei siciliani: abbiamo stanziato anche 13 miliardi per la media velocità, in tre anni contiamo di arrivarci perché i siciliani la attendono da tanto tempo”, aggiunge Schifani.