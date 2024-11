Opposizione Comunale: Esposto in Procura contro la costruzione di un supermercato Lidl

I consiglieri comunali Graziano Bonaccorsi (M5S) e Maurizio Caserta (PD) hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica, contestando la recente autorizzazione per la costruzione di un supermercato Lidl in via Palazzotto. L’area, infatti, risulta destinata dal piano regolatore alla realizzazione di una scuola media, e i consiglieri considerano la decisione una grave incongruenza amministrativa.

Bonaccorsi e Caserta avevano già evidenziato la questione in passato, ritenendo la concessione discutibile, anche in virtù di un precedente rifiuto per un progetto simile proposto da Penny Market. “Un nuovo supermercato in questa zona, già satura di attività commerciali,” dichiarano i consiglieri, “potrebbe limitare la disponibilità di altri servizi essenziali per i residenti e danneggiare le microimprese locali, mettendole in difficoltà nella concorrenza.”

L’autorizzazione, spiegano i consiglieri, suscita dubbi anche per l’impatto sul tessuto sociale, sulle attività storiche della zona e per la mancanza di un’adeguata pianificazione commerciale. “È fondamentale”, sottolineano, “che i terreni destinati ai servizi educativi siano tutelati per rispondere ai bisogni della comunità.”

Per questo motivo, Bonaccorsi e Caserta chiedono che la Procura faccia luce sulla questione, accertando eventuali irregolarità nelle procedure autorizzative, a tutela dell’interesse pubblico e del rispetto delle destinazioni urbanistiche.