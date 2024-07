L’installazione di autovelox a Catania: un passo verso strade più sicure

La città di Catania ha recentemente compiuto un passo significativo per migliorare la sicurezza stradale, avviando l’installazione di autovelox lungo la Circonvallazione. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dopo una serie di tragici incidenti che si sono verificati su questo tratto di strada.

L’implementazione di questi autovelox fa parte di un piano più ampio per ridurre il numero di incidenti stradali e vittime. I primi due dispositivi sono già stati installati vicino alla cittadella universitaria, e si prevede che altri tre saranno operativi a breve nelle aree di Ognina e Nesima, completando così il piano di sorveglianza per l’intera Circonvallazione.

Il limite di velocità imposto da questi autovelox è fissato a 50 km/h, in linea con lo standard urbano secondo il Codice della Strada. Questa misura è considerata necessaria per prevenire incidenti e garantire la sicurezza sia degli automobilisti che dei pedoni. Oltre agli autovelox, sono state installate telecamere per il controllo del semaforo rosso, note come T-Red, ai semafori per penalizzare coloro che non rispettano il segnale rosso, che mirano a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale.

L’amministrazione comunale con alla guida Enrico Trantino, ha sottolineato che l’obiettivo principale di queste installazioni non è generare entrate, ma prevenire tragedie come quella che ha coinvolto la studentessa Chiara Adorno. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta per promuovere una guida responsabile e prevenire ulteriori perdite di vite umane.

L’introduzione di questi autovelox è un promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità collettiva della comunità. È un appello ai cittadini di Catania per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita sulle strade, lavorando insieme verso un futuro in cui le vie siano più sicure per tutti. L’impegno dell’amministrazione, va oltre la semplice installazione di dispositivi tecnologici; è un impegno verso la promozione di una cultura di sicurezza e rispetto sulle strade.