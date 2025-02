Il Comune di Acireale è pet friendly, dipendenti al lavoro con i propri cani

Cani in spiaggia con una bambina

Da oggi il Comune di Acireale si apre ai cani dei propri dipendenti, diventando ufficialmente pet friendly. L’amministrazione ha infatti approvato il “Regolamento per l’accesso e la gestione dei cani dei dipendenti nel luogo di lavoro”.

“Il Comune di Acireale è uno dei pochissimi enti pubblici in Italia dove i lavoratori potranno portare con sé i propri amici a quattro zampe, ovviamente nel rispetto di ambienti, colleghi e utenza – spiega l’assessore ai Diritti degli animali, Francesca Messina –. Con l’obiettivo di favorire politiche di gestione del personale volte al benessere organizzativo e alla regolamentazione della convivenza tra persone e animali all’interno degli uffici, abbiamo trasmesso al dirigente del personale, Antonino Molino, uno schema di regolamento che consente la presenza dei cani dei dipendenti comunali durante l’orario di lavoro, garantendo sia la sicurezza di tutti i lavoratori sia il benessere degli animali. Ringrazio il sindaco Roberto Barbagallo, il dirigente del settore e l’intera giunta per aver sostenuto con convinzione questa iniziativa, oltre alla prima commissione consiliare per le osservazioni che abbiamo integrato nel testo”.

Il regolamento, già esecutivo, prevede la possibilità per i dipendenti di presentare richiesta mediante uno specifico modulo allegato alla delibera di giunta municipale. “Si tratta di una sperimentazione che si sta diffondendo in diversi enti pubblici italiani – aggiunge il sindaco Roberto Barbagallo –. Abbiamo accolto con favore la proposta dell’assessore Messina, assicurandoci che chi ne senta il bisogno possa portare con sé il proprio cane in modo sicuro e responsabile, nel pieno rispetto del contesto lavorativo”.