Ferragosto a Catania: piano straordinario di sicurezza della Questura

Redazione 13 Agosto 2025 - 13:02

Il periodo di Ferragosto porta con sé un massiccio esodo di cittadini verso le località di villeggiatura, ma anche un importante afflusso di turisti in città. A Catania, oltre alle spiagge affollate, sono numerosi gli eventi, anche musicali, organizzati in centro e in provincia. Questo comporta un intenso movimento di veicoli e persone, in particolare di giovani che frequentano il litorale durante tutta la settimana. In attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto di Catania con i vertici delle Forze di Polizia, il Questore ha emanato un’ordinanza che prevede un articolato piano di servizi straordinari di ordine pubblico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante gli eventi e di intensificare i controlli sul territorio.

Il programma di sicurezza interforze coinvolge tutte le forze dell’ordine e le specialità della Polizia di Stato, con servizi estesi anche alle ore serali e notturne nelle aree a maggiore afflusso di persone e mezzi, comprese quelle frequentate da turisti provenienti da altre città. Le operazioni saranno dirette da funzionari della Polizia di Stato con il supporto di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Le attività comprenderanno controlli mirati a prevenire reati predatori ai danni di cittadini e turisti, verifiche sugli esercizi commerciali e sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre al rispetto delle norme di sicurezza negli stabilimenti balneari e nelle discoteche. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla viabilità: la Polizia Stradale intensificherà la vigilanza lungo le principali arterie stradali e autostradali, mentre volanti e motovolanti controlleranno il viale Kennedy, avvalendosi anche delle unità cinofile e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”. Sono previsti posti di controllo per la verifica di eventuale guida sotto l’effetto di alcol o droghe, con il supporto dei medici dell’Ufficio Sanitario della Questura.

Sul litorale e nelle aree di ritrovo delle famiglie, come il boschetto della Playa, saranno impiegate le unità a cavallo della Polizia di Stato, mentre le moto d’acqua dell’Ufficio Prevenzione Generale garantiranno la sicurezza in mare. A supporto delle operazioni interverranno anche la Polizia Scientifica e l’elicottero del IV Reparto Volo di Palermo, per un monitoraggio aereo costante del litorale.

Il dispositivo sarà attivo anche nel centro città con pattuglie dei Commissariati, delle Volanti e con agenti in borghese della Squadra Mobile e della Digos. Sono stati pianificati servizi antirapina nelle zone commerciali più frequentate, mentre la Polizia di Frontiera e la Polizia Ferroviaria intensificheranno i controlli presso porto, aeroporto e stazioni, in considerazione dell’aumento del traffico aereo, ferroviario e crocieristico.

Infine, la Questura ha predisposto azioni mirate per prevenire i furti in abitazione, fenomeno che può intensificarsi nei periodi di assenza dei proprietari, e ha rafforzato i controlli anche nei comuni di Acireale, Adrano e Caltagirone, sede dei Commissariati distaccati.

