Etna Sky, nuova compagnia aerea siciliana: prezzi bassi e primi voli attesi

Messina presenta Etna Sky: obiettivo primi voli entro l’estate con tariffe competitive.

CATANIA – L’annuncio potrebbe cambiare le abitudini di viaggio di migliaia di siciliani. Una nuova compagnia aerea low cost, interamente legata al territorio, sarebbe pronta a entrare nel mercato: si chiama Etna Sky e nasce con l’ambizione di offrire collegamenti a prezzi più accessibili. A ufficializzare il progetto è stato nel pomeriggio di ieri il deputato nazionale Manlio Messina, già esponente di Fratelli d’Italia, che ha presentato l’iniziativa attraverso i suoi canali social.

Messina ha ricordato le continue lamentele dei cittadini sui costi dei biglietti e sulla difficoltà di viaggiare da e per l’Isola: «Quante volte avete detto “i biglietti costano troppo” o “impossibile viaggiare”? Presto potrete smettere di dirlo e iniziare a volare siciliano». Secondo il deputato, la società proporrà tariffe concorrenziali, con offerte speciali pensate per i residenti e rotte nazionali operate con un modello “made in Sicily”.

Parlando al quotidiano La Sicilia, Messina ha precisato che la società è stata costituita con una cordata di imprenditori, la cui composizione resta per il momento riservata. Tra i coinvolti ci sarebbero anche investitori provenienti dalla Lombardia, mentre lo stesso deputato catanese risulta tra i soci fondatori. Sui tempi, Messina indica un obiettivo preciso: «Entro la prossima estate il primo volo».

Nonostante l’annuncio, la compagnia non dispone ancora del Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall’Enac, documento indispensabile per operare. Gli iter autorizzativi, ricordano gli addetti ai lavori, richiedono almeno nove mesi per essere completati.

L’ultimo tentativo di compagnia aerea siciliana risale all’esperienza di Wind Jet, attiva dal 2003 al 2012 sotto la guida dell’imprenditore catanese Antonino Pulvirenti. Più recente il progetto Aerolinee Siciliane, sostenuto anche da campagne di crowdfunding ma arenatosi fra difficoltà autorizzative e problemi di liquidità. Accostato spesso a queste iniziative, il manager Luigi Crispino ha dichiarato di non essere coinvolto nel progetto Etna Sky, pur ribadendo che l’idea delle Aerolinee Siciliane «non è affatto chiusa».

Etna Sky, nuova compagnia aerea siciliana, Manlio Messina, low cost Sicilia, voli Catania Milano, Enac autorizzazioni, cordata imprenditori, trasporti Sicilia